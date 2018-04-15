Джонсон надеется, что военный удар по Сирии станет сдерживающим фактором для Асада 

ТАСС, 15 апреля. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что военный удар по территории Сирии послужит для президента арабской республики Башара Асада «сдерживающим фактором» и народ Сирии больше не пострадает от предполагаемого применения химического оружия.
"Я надеюсь, что это [военный удар по сирийской территории] послужит для него [президента Сирии] сдерживающим фактором. И, конечно, я надеюсь, что народ Сирии больше не будет страдать в результате применения химического оружия. Но если он проявит жестокость и безрассудство еще раз, то это уже станет отдельным вопросом и нам с коллегами придется рассмотреть варианты возможного ответа", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу «Евроньюс».
В субботу США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетный удар, поводом для этого стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.