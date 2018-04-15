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Джонсон надеется, что военный удар по Сирии станет сдерживающим фактором для Асада
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Джонсон надеется, что военный удар по Сирии станет сдерживающим фактором для Асада 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ТАСС, 15 апреля. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что военный удар по территории Сирии послужит для президента арабской республики Башара Асада «сдерживающим фактором» и народ Сирии больше не пострадает от предполагаемого применения химического оружия.
"Я надеюсь, что это [военный удар по сирийской территории] послужит для него [президента Сирии] сдерживающим фактором. И, конечно, я надеюсь, что народ Сирии больше не будет страдать в результате применения химического оружия. Но если он проявит жестокость и безрассудство еще раз, то это уже станет отдельным вопросом и нам с коллегами придется рассмотреть варианты возможного ответа", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу «Евроньюс».
В субботу США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетный удар, поводом для этого стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.
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