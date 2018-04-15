Джонсон надеется, что военный удар по Сирии станет сдерживающим фактором для Асада

"Я надеюсь, что это [военный удар по сирийской территории] послужит для него [президента Сирии] сдерживающим фактором. И, конечно, я надеюсь, что народ Сирии больше не будет страдать в результате применения химического оружия. Но если он проявит жестокость и безрассудство еще раз, то это уже станет отдельным вопросом и нам с коллегами придется рассмотреть варианты возможного ответа", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу «Евроньюс».