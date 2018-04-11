В Кремле отреагировали на заявление Трампа об ударе по Сирии 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не советуют Соединенным Штатам усугублять ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — сказал Песков, отвечая на вопрос о недавних сообщениях президента США Дональда Трампа в официальном микроблоге в Twitter.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что США пытаются использовать «выдуманный предлог» для удара по Сирии. По словам Пескова, в Москве «не хотели бы быть участниками Twitter-дипломатии».
Ранее Трамп заявил, что России стоит подготовиться к удару по Сирии. Об этом он написал на своей странице в Twitter. При этом спустя полчаса американский президент предложил остановить гонку вооружений.