МИД Сирии назвал агрессией удар США и союзников по своей территории

"Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает вероломную тройственную агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, что является грубым нарушением международного права, принципов и устава ООН ", — цитирует ТАСС заявление официального Дамаска

По словам сирийских дипломатов, единственной причиной, подвигшей западный мир на агрессию стало «разочарование от провала заговора в отношении Сирии и успехи сирийской армии в борьбе с террористическими группировками».