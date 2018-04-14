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МИД Сирии назвал агрессией удар США и союзников по своей территории
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МИД Сирии назвал агрессией удар США и союзников по своей территории 

Российская Газета 24 минуты назад
Министерство иностранных дел Сирийской арабской республики (САР) назвало актом агрессии и нарушением международного права удар ракетно-бомбовый удар США, Великобритании и Франции по своей территории. Об этом говорится в официальном заявлении МИД САР.
"Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает вероломную тройственную агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, что является грубым нарушением международного права, принципов и устава ООН", — цитирует ТАСС заявление официального Дамаска.
По словам сирийских дипломатов, единственной причиной, подвигшей западный мир на агрессию стало «разочарование от провала заговора в отношении Сирии и успехи сирийской армии в борьбе с террористическими группировками».
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