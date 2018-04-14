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Косачев: Удары по Сирии — это попытка сорвать работу экспертов ОЗХО
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Косачев: Удары по Сирии — это попытка сорвать работу экспертов ОЗХО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Член Совета Федерации России Константин Косачев назвал удары коалиции по Сирии попыткой создать сложности для экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые в субботу начинают свою работу в Восточной Гуте.
Данная комиссия должна выяснить все обстоятельства инцидента в городе Дума, где 7 апреля якобы произошла атака с применением химического оружия. Ранее Дамаск пообещал оказать всю необходимую помощь экспертам ОЗХО.
МИД Сирии надеется на «прозрачную работу экспертов, основанную на правдивых свидетельствах». Но США вместе с Великобританией и Францией очень не хотят, чтобы мир узнал правду.
Констатин Косачев прокомментировал и ракетные удары по Сирии. «Это вопиющее нарушение международного права и атака на суверенное государство без надлежащих на то оснований. Кроме того, попытка создать сложности в Думе», — отметил глава международного комитета Совфеда.
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 Ещё 7 источников 
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