Член Совета Федерации России Константин Косачев назвал удары коалиции по Сирии попыткой создать сложности для экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые в субботу начинают свою работу в Восточной Гуте.
Данная комиссия должна выяснить все обстоятельства инцидента в городе Дума, где 7 апреля якобы произошла атака с применением химического оружия. Ранее Дамаск пообещал оказать всю необходимую помощь экспертам ОЗХО.
МИД Сирии надеется на «прозрачную работу экспертов, основанную на правдивых свидетельствах». Но США вместе с Великобританией и Францией очень не хотят, чтобы мир узнал правду.
Констатин Косачев прокомментировал и ракетные удары по Сирии. «Это вопиющее нарушение международного права и атака на суверенное государство без надлежащих на то оснований. Кроме того, попытка создать сложности в Думе», — отметил глава международного комитета Совфеда.