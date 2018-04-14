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Лидер оппозиции Британии выступил против ракетного удара по Сирии
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Лидер оппозиции Британии выступил против ракетного удара по Сирии 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал премьера страны Терезу Мэй за решение присоединиться к бомбардировке Сирии, передает
Reuters
Корбин отметил, что действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений. Лидер лейбористов также считает, что Мэй должна была провести консультации с парламентом страны перед тем, как применить оружие против Сирии. По его словам, атака на Сирию «вызывает вопросы юридического аспекта».
В России также выступили против атаки: президент Владимир Путин объявил это актом агрессии против суверенного государства, осуществленным в обход Устава ООН.
Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция. По официальным данным Пентагона, были поражены три объекта, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.
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США предупредили Россию об атаке в Сирии, заявил посол в Москве Ответные меры России на санкции США включают ограничения на ввоз табака, лекарств и ПО BBC: Мэй готова без согласования с парламентом поддержать нанесение авиаударов по силам Асада
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