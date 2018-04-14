Лидер оппозиции Британии выступил против ракетного удара по Сирии

Корбин отметил, что действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений. Лидер лейбористов также считает, что Мэй должна была провести консультации с парламентом страны перед тем, как применить оружие против Сирии. По его словам, атака на Сирию «вызывает вопросы юридического аспекта».