В Минобороны Британии назвали удар по Сирии пропорциональным применением силы

Минобороны Великобритании считает пропорциональными действия Вашингтона, Лондона и Парижа в Сирии . Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Наши действия пропорциональны. В частности, они направлены на уничтожение возможности режима использовать химоружие и предотвращение таких ужасных действий в будущем, поэтому они сконцентрированы на объектах режима, связанных с производством и использованием химоружия», — говорится в сообщении ведомства.