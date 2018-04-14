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В Минобороны Британии назвали удар по Сирии пропорциональным применением силы
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В Минобороны Британии назвали удар по Сирии пропорциональным применением силы 

RT на русском 32 минуты назад
Минобороны Великобритании считает пропорциональными действия Вашингтона, Лондона и Парижа в Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Наши действия пропорциональны. В частности, они направлены на уничтожение возможности режима использовать химоружие и предотвращение таких ужасных действий в будущем, поэтому они сконцентрированы на объектах режима, связанных с производством и использованием химоружия», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе брифинга прокомментировал начало нанесения ударов по Сирии.
RT на русском: последние новости
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