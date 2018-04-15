Асад назвал необходимую для восстановления Сирии сумму: 400 млрд долларов 

По оценке Башара Асада, на восстановление экономики страны понадобится не менее 10-15 лет. Он пообещал российским компаниям всевозможные преференции, рассказал по итогам встречи глава делегации Дмитрий Саблин. По его словам, Асад сказал, что не ждёт в Сирии западные компании, особенно в нефтегазовой сфере, передаёт РИА Новости.
Кроме того, глава республики отметил эффективность противовоздушной обороны и заявил, что народ перестал бояться стран НАТО. Как сказал Асад, правительственные силы отразили американскую агрессию ракетами 70-х годов. Сотрудничество Сирии и России должно противостоять агрессивной политике Запада, добавил президент.