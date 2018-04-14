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Генсек ООН напомнил, что ответственность за мир лежит на Совбезе ООН
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Генсек ООН напомнил, что ответственность за мир лежит на Совбезе ООН 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 14 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов США, Франции и Британии по Сирии напомнил этим странам, что ответственность за поддержание мира лежит на Совете Безопасности ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.
"Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии, проведенными США, Францией и Великобританией. Есть обязательство, особенно когда речь идет о вопросах мира и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", — говорится в заявлении главы всемирной организации.
"Главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности", — заявил Гутерреш.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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