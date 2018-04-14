Генсек ООН напомнил, что ответственность за мир лежит на Совбезе ООН

"Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии, проведенными США, Францией и Великобританией. Есть обязательство, особенно когда речь идет о вопросах мира и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", — говорится в заявлении главы всемирной организации.

"Главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности", — заявил Гутерреш.

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