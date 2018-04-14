Белый дом: Россия должна взять на себя ответственность за действия Асада 

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Белый дом в очередной раз обвинил Россию в «неспособности пресечь преступления» президента Сирии Башара Асада и выступил с утверждением, что поэтому Москва должна взять на себя ответственность за действия сирийского лидера.
"Из-за неспособности или нежелания пресечь преступления Асада, Москва должна взять на себя ответственность за его поведение", — говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома в связи с нанесением США, Великобританией и Францией ударов по ряду правительственных объектов в Сирии.
В администрации США также заявили, что «российские утверждения о том, что Асад закрыл свою программу создания химического оружия, не соответствуют действительности». «России не удастся одурачить США очередной кампанией дезинформации в попытках отвести от себя обвинения», — указывается в заявлении.
Трамп, объявляя в пятницу в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада». «Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам как сила, выступающая за стабильность и мир», — заявил президент.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать вероятное нанесение удара США по Сирии, выразил надежду на то, что все участники мирового сообщества будут воздерживаться от шагов, которые «в реальности ничем не спровоцированы и могут дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе». Песков также отметил, что Россия выступает за объективное расследование сообщений о возможном наличии в Сирии химоружия и не согласна с версией об этом ряда западных стран.