Захарова отреагировала на удар по Сирии

Захарова: удар по Сирии нанесли в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее

США и их союзники нанесли удар Сирии в тот момент, когда страна получила шанс на мирное будущее.

"За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности, — указала она. — Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу".

Дипломат также заявила об ответственности западных СМИ за нанесенные удары.

"Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации", — отметила Захарова.

Представитель МИД отметила, что после такого заявления американские и другие СМИ должны осознавать свою ответственность за случившееся.