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Захарова отреагировала на удар по Сирии
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Захарова: удар по Сирии нанесли в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее 

ТАСС 4 часа назад
США и их союзники нанесли удар Сирии в тот момент, когда страна получила шанс на мирное будущее.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
"За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности, — указала она. — Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу".
Дипломат также заявила об ответственности западных СМИ за нанесенные удары.
"Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации", — отметила Захарова.
Представитель МИД отметила, что после такого заявления американские и другие СМИ должны осознавать свою ответственность за случившееся.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски" про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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