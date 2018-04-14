Володин:США вовлекают мир в войну

— Соединенные Штаты, нанося ракетные удары по Сирийской Арабской Республике, суверенному государству, действуют вне рамок международных правовых норм. Эти действия однозначно являются агрессией, — заявил глава нижней палаты парламента.

Втягивание в нее европейских стран ни к чему хорошему не приведет, считает он.

— Мир не в первый раз сталкивается с тем, что США действуют в обход Организации Объединенных Наций , — напомнил Володин. — Последствия самым негативным образом скажутся на усилиях по борьбе с международным терроризмом, и под ударом в итоге окажется не только народ Сирии, но и другие страны, в первую очередь — страны Европы.

— США вовлекают мир в войну, их необходимо остановить, — заключил спикер ГД.