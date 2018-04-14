В МИД РФ ответили на удары США по Сирии

Посол России в США пригрозил последствиями за удары по Сирии

Посол России в Вашингтон Анатолий Антонов заявил, что удары США , Британии и Франции не останутся без последствий. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в фейсбуке посольства. "Худшие опасения оправдались. Наши предостережения остались без внимания. В жизнь претворен заранее подготовленный сценарий. И вновь нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", — говорится в сообщении. По словам Антонова, вся ответственность за это лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже. "Оскорбление президента России неприемлемо и недопустимо. США — обладатели самого крупного арсенала химического оружия — не имеют никакого морального права обвинять другие страны", — заключил дипломат. Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии . К ним также присоединились Великобритания и Франция.