В МИД РФ ответили на удары США по Сирии

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Посол России в США пригрозил последствиями за удары по Сирии 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Вашингтон Анатолий Антонов заявил, что удары США, Британии и Франции не останутся без последствий. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в фейсбуке посольства.
"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения остались без внимания. В жизнь претворен заранее подготовленный сценарий. И вновь нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", — говорится в сообщении.
По словам Антонова, вся ответственность за это лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.
"Оскорбление президента России неприемлемо и недопустимо. США — обладатели самого крупного арсенала химического оружия — не имеют никакого морального права обвинять другие страны", — заключил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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