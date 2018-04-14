В Госдуме выступили за срочный созыв ГА ООН

Необходимо срочно созвать ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
Власти США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии в ночь на субботу по московскому времени.
"Параллельно с этим должны быть предприняты политико-дипломатические методы. И они уже предпринимаются… и срочный созыв ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников", — заявил Швыткин РИА Новости.
Политик также подчеркнул, что США действуют в нарушение всех норм международного права.