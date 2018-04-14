Ещё
В Госдуме выступили за срочный созыв ГА ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме выступили за срочный созыв ГА ООН по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Необходимо срочно созвать ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
Власти США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии в ночь на субботу по московскому времени.
"Параллельно с этим должны быть предприняты политико-дипломатические методы. И они уже предпринимаются… и срочный созыв ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников", — заявил Швыткин РИА Новости.
Политик также подчеркнул, что США действуют в нарушение всех норм международного права.
РИА Новости: последние новости
В Госдуме прокомментировали удары США по Сирии Без алкоголя и табака: в Госдуму внесли проект ответных мер на санкции США Путин поручил проработать вопрос поддержки женщин-предпринимателей с детьми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ ответили на удары США по Сирии453
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии63
«Россию хотят поставить на колени»462
Китай встанет на сторону России88
В Сирии гибнут гражданские49
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение