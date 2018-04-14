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«Россию хотят поставить на колени»
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В Госдуме прокомментировали удары США по Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
США, нанося удары по Сирии, нарушают все международные нормы, РФ получила в свой адрес акт агрессии со стороны США, считает первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.
Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили, что отдали приказ нанести удар по Сирии.
"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", — сказал Шерин РИА Новости.
"То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы, усилия сегодня просто пытаются помножить это все на ноль и просто поставить Россию на колени", — добавил он.
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