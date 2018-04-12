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Германия отказалась от участия в операции в Сирии
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Германия отказалась от участия в операции в Сирии 

Национальная Служба Новостей 12 апреля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Германия не собирается участвовать в возможной военной акции в Сирии. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, сообщает ТАСС.
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