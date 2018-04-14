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В Госдуме сравнили Трампа с Гитлером
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В Госдуме сравнили Трампа с Гитлером 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп даже не преступник для всего мира, он — Адольф Гитлер номер два, он выбрал даже то же время для нападения, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя решение Трампа об ударе по Сирии.
Ранее президент США отдал приказ нанести удар по Сирии.
"Он (Трамп) преступник — это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз", — сказал Шерин РИА Новости.
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