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«Россию выгодно иметь в союзниках»: сын Хрущева высказался о ситуации вокруг Сирии
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«Россию выгодно иметь в союзниках»: сын Хрущева высказался о ситуации вокруг Сирии 

Свободная пресса 50 минут назад
Фото: Свободная пресса
Сергей Хрущев — сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — рассказал, что думает по поводу ситуации с Сирией. По его словам, то, что происходит сейчас, не похоже на Карибский кризис 1962 года. Тогда, по словам Хрущева, кризис происходил между двумя великими державами. Сейчас же США будто пытаются наказать Россию.
«Россия — это связывающее звено между Западом и Востоком и рождающейся сверхдержавой Китаем. Россию выгодно иметь в союзниках. В силу примитивности своей дипломатии Америка этого не понимает», — цитирует слова Сергея Хрущева «Экономика сегодня».
Кроме того Хрущев уверено заявил, что США все же ударят по Сирии, однако этот удар будет ограниченным. Кстати, это мнение уже подтвердилось. Ранее «Свободная пресса» сообщала, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести «точечные удары» по Сирии. К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Есть сведения, что в районе Дамаска слышны взрывы.
Справка «СП»
Сергей Никитич Хрущёв — советский, российский и американский учёный, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда (1963).
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