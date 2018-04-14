Ещё
Посол России объяснил истерику Британии попыткой найти место под солнцем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России объяснил истерику Британии попыткой найти место под солнцем 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Посол России в Великобритании Александр Яковенко выразил уверенность, что за устроенной властями Британии антироссийской информационной кампанией стоит попытка найти место под солнцем после выхода Соединенного Королевства из ЕС.
По словам российского дипломата, после выхода из ЕС Британии придется вновь искать место под солнцем, передает RT.
«Почему-то она решила, что ее новое предназначение — сдерживание России. Британское правительство занимается сейчас именно этим, а публикации (британских) газет наглядно демонстрируют его политический курс», — сказал Яковенко, отметив, что для реализации этой стратегии британским властям требуется поддержка населения.
«Поэтому и появляются все эти сообщения и фейковые новости», — выразил уверенность дипломат, подчеркнув, что в британской Стратегии национальной безопасности Россия представлена как враг номер один.
«Тереза Мэй в своей знаменитой речи, произнесенной на банкете (лорд-мэра лондонского Сити), объявила, что Великобритания возьмет на себя ведущую роль в сдерживании России. Чтобы следовать в русле этой политики, необходимо заручиться поддержкой населения. По этой причине основная цель всех запускаемых в СМИ (информационных) кампаний, по сути, сводится к тому, чтобы убедить общественность в том, что Россия — зло, подкрепляя при этом обвинения британского правительства», — пояснил Яковенко.
Накануне Яковенко указал на слабые места в заявлении Британии о «слежке», якобы устроенной Россией за экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем перед его отравлением.
В пятницу российское посольство в Великобритании представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело», который содержит информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко выступил с хамским обращением к Путину В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах России на санкции США Захарова заявила об отведенной Европе роли бэк-вокала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»1236
РФ готовит «ответный удар» США40
Россия отказывается от SWIFT602
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков16
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ489
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение