Познер: «Это катастрофа для США»

Познер назвал катастрофой нахождение Трампа на посту президента США

Познер считает, что нынешний президент США абсолютно не пригоден для этой должности.

"Трамп — это катастрофа для США. Он вообще в международной политике ничего не понимает. Трамп считает, что играет в игру, типа монопольки или покера, где один выставляет "9", а другой "9+2". Игра в эскалацию с отсутствием понимания, куда это может привести. А Twitter, в котором глава США что-либо публикует, вообще не является средством дипломатического общения. Весь мир может это читать и комментировать. Это говорит о непригодности этого человека быть президентом любой страны, в особенности президентом США", — сказал Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Журналист также выразил надежду, что сторонам удастся найти точки соприкосновения в Сирии , как их нашли во время Карибского кризиса в 1962 году СССР и США.

"Тогда речь шла о Третьей мировой войне. США требовали, чтобы все ракеты, которые находятся на Кубе, были убраны, а шедшие с Востока корабли — развернуты в обратную сторону. У СССР было два варианта — либо идти на такие меры, либо нет. И здесь надо отдать должное мудрости Кеннеди и Хрущева. У них хватило государственности прийти к компромиссу. Советский Союз не стал располагать свои ракеты на Кубу, а США убрали свои из Турции. Это было сделано тихо, без громких заявлений, чтобы не потерять лицо. Два лидера сумели договориться и пошли на уступки ради сохранения мира", — пояснил Познер.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя МО, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.