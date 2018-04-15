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Атака на Сирию: доказательств применения химоружия по-прежнему нет
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Атака на Сирию: доказательств применения химоружия по-прежнему нет 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Франция, США и Великобритания передали в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии. Авторы документа требуют осудить пока еще недоказанное применение химического оружия в городе Дума, а также создать независимый механизм расследования таких инцидентов. Обострение ситуации в Арабской Республике накануне уже обсудили в ООН. Совбез отклонил резолюцию России, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Какие заявления звучали на встрече?
Резолюция отклонена, но России, очевидно, было важно поднять обсуждение атаки на Сирию в Совбезе. Российский постпред в ООН Василий Небензя заявляет: это было грубым нарушением международного права.
Но представители стран, участвующих в ракетном нападении, и не спорили, что с ООН консультироваться не собирались. Американский посол Никки Хейли и вовсе начала угрожать новыми атаками.
В это время в Пентагоне журналисты допытывались, почему США и после ракетного нападения не предъявляют доказательств того, что сирийские власти совершили химическую атаку. Ответа нет.
При этом именно ракетный обстрел США, Франции и Британии, как оказалось, не позволил инспекторам ОЗХО вовремя приехать в Дамаск. Лишь в субботу они смогли приступить к работе. Более того: в расследовании хотела принять участие и Франция, но почему-то вместо инспекторов в итоге направила в Сирию военные самолеты.
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