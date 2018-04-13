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Посольство РФ: Джонсон не готов к встрече с Яковенко для обсуждения деталей дела Скрипаля
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Посольство РФ: Джонсон не готов к встрече с Яковенко для обсуждения деталей дела Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не готов к встрече с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко и обсуждению деталей дела Скрипаля. Об этом Яковенко сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» в пятницу.
"Борис Джонсон не готов встречаться с целью обсуждения всех деталей. Я думаю, что [причина] — это недостаток аргументов, потому что на сегодняшний день он попадает под критику, в том числе со стороны оппозиционной лейбористской партии, которая требует представить доказательства со стороны британского правительства, чего не делается", — отметил российский посол.
7 апреля пресс-секретарь посольства РФ заявил, что встреча между Яковенко и Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери «давно назрела». В связи с этим посол РФ направил главе британского МИД личную ноту. Российское посольство выразило надежду на конструктивный ответ британской стороны.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
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