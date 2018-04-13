Посольство РФ: Джонсон не готов к встрече с Яковенко для обсуждения деталей дела Скрипаля

"Борис Джонсон не готов встречаться с целью обсуждения всех деталей. Я думаю, что [причина] — это недостаток аргументов, потому что на сегодняшний день он попадает под критику, в том числе со стороны оппозиционной лейбористской партии, которая требует представить доказательства со стороны британского правительства, чего не делается", — отметил российский посол.

7 апреля пресс-секретарь посольства РФ заявил, что встреча между Яковенко и Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери «давно назрела». В связи с этим посол РФ направил главе британского МИД личную ноту. Российское посольство выразило надежду на конструктивный ответ британской стороны.