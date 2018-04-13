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Госдеп: США продолжают расследование причин акустических атак на Кубе
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Госдеп: США продолжают расследование причин акустических атак на Кубе 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают расследование причин акустических атак, в результате которых на Кубе, по утверждениям Вашингтона, пострадали американские дипломаты. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Наше расследование все еще продолжается, оно не прекращено", — заявила она, отвечая на вопрос о том, возникли ли условия для активизации дипломатических контактов с Кубой.
Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американской печати акустическими атаками, в Гаване с ноября 2016 года по август 2017 года пострадали 24 американских дипломата. Они жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Врачи позже подтвердили наличие у них этих симптомов, а также выявили у некоторых предположительное повреждение головного мозга.
Американские власти возложили на Кубу ответственность за инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.
Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически отвергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. Кроме того, власти островного государства ставят под сомнение сам факт того, что дипломаты действительно подверглись на Кубе каким-либо атакам.
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