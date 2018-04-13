Спикер Совета Федерации РФ: выход Украины из СНГ противоречит ее экономическим интересам 

Санкт-Петербург, 13 апреля /Синьхуа/ — Выход из СНГ — шаг не в интересах Украины и украинского народа, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
По ее словам, такое решение только ухудшит ситуацию в стране, так как в рамках СНГ действуют соглашения о зоне свободной торговли, о льготах и преференциях, которые обеспечивают сотрудничество стран-членов. При этом В. Матвиенко отметила, что в последние годы Украина не принимала активное участие в деятельности СНГ.
12 апреля президент Украины Петр Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ.
Заявления о возможном отказе от участия в работе СНГ украинские власти начали делать еще в 2014 году на фоне резкого ухудшения отношений с РФ. —0—