Спикер Совета Федерации РФ: выход Украины из СНГ противоречит ее экономическим интересам

По ее словам, такое решение только ухудшит ситуацию в стране, так как в рамках СНГ действуют соглашения о зоне свободной торговли, о льготах и преференциях, которые обеспечивают сотрудничество стран-членов. При этом В. Матвиенко отметила, что в последние годы Украина не принимала активное участие в деятельности СНГ.

12 апреля президент Украины Петр Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ.