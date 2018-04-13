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Яковенко рассказал о целях антироссийской информационной кампании Великобритании
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Яковенко рассказал о целях антироссийской информационной кампании Великобритании 

RT на русском 40 минут назад
Целью запускаемых в британских СМИ информационных кампаний является убедить общественность в том, что Россия является врагом. Об этом в беседе с RT заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
По его словам, в британской Стратегии национальной безопасности Россия представлена как враг номер один.
«Во-вторых, Тереза Мэй в своей знаменитой речи, произнесённой на банкете (Лорд-мэра лондонского Сити), объявила, что Великобритания возьмёт на себя ведущую роль в сдерживании России. Чтобы следовать в русле этой политики, необходимо заручиться поддержкой населения. По этой причине основная цель всех запускаемых в СМИ (информационных) кампаний, по сути, сводится к тому, чтобы убедить общественность в том, что Россия — зло, подкрепляя при этом обвинения британского правительства», — пояснил Яковенко.
По его словам, для реализации этой стратегии британским властям требуется поддержка населения, однако у британской общественности возникает много вопросов, и она недоумевает, почему правительство придерживается такого политического курса.
«Тем временем, достижение поставленной цели требует настойчивых усилий. Поэтому и появляются все эти сообщения и фейковые новости. В Великобритании это стало уже чем-то привычным. Дело в том, что после выхода из ЕС ей придётся вновь искать место под солнцем. Почему-то она решила, что её новое предназначение —сдерживание России. Британское правительство занимается сейчас именно этим, а публикации (британских) газет наглядно демонстрируют его политический курс», — заключил Яковенко.
Ранее Яковенко заявил, что расследование об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии осуществляется максимально непрозрачным образом.
RT на русском: последние новости
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