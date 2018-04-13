В Госдепе заявили о непричастности Британии к инциденту в сирийской Думе

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Великобритания не имеет отношения к инциденту с предполагаемой химической атакой в сирийской Думе

По её словам, данным утверждением Россия ставит произошедшее «с ног на голову».

«Это ещё один пример из длинного списка того, как Россия берёт информацию и пытается перевернуть всё с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому», — сказала она.

По её словам, власти США вместе с партнёрами из Великобритании и Франции по-прежнему убеждены в том, что в Думе была совершена химическая атака, за которую несут ответственность власти Сирии