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В Госдепе заявили о непричастности Британии к инциденту в сирийской Думе
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В Госдепе заявили о непричастности Британии к инциденту в сирийской Думе 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Великобритания не имеет отношения к инциденту с предполагаемой химической атакой в сирийской Думе.
По её словам, данным утверждением Россия ставит произошедшее «с ног на голову».
«Это ещё один пример из длинного списка того, как Россия берёт информацию и пытается перевернуть всё с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому», — сказала она.
По её словам, власти США вместе с партнёрами из Великобритании и Франции по-прежнему убеждены в том, что в Думе была совершена химическая атака, за которую несут ответственность власти Сирии.
Ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в распоряжении российского Минобороны есть доказательства того, что Великобритания принимала участие в организации провокации с применением химоружия в Восточной Гуте.
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