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В Госдепе заявили, что Британия непричастна к инциденту в городе Дума
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В Госдепе заявили, что Британия непричастна к инциденту в городе Дума 

РИА Новости 49 минут назад
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Великобритания не причастна к инциденту в сирийском городе Дума, Россия своими утверждениями об обратном все ставит «с ног на голову», заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому (инциденту)", — заявила Науэрт на брифинге.
Она добавила, что США, а также Великобритания и Франция по-прежнему убеждены в том, что Думе была совершена химическая атака, которую провели власти Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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