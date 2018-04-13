В Госдепе заявили, что Британия непричастна к инциденту в городе Дума

"Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому (инциденту)", — заявила Науэрт на брифинге.

Она добавила, что США , а также Великобритания и Франция по-прежнему убеждены в том, что Думе была совершена химическая атака, которую провели власти Сирии

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