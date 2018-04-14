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Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Сирии
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Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии призвал все стороны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.
«Я призываю государства-члены ООН проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии», — отмечается в заявлении.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе брифинга прокомментировал начало нанесения ударов по Сирии.
По его словам, в этот раз США вместе с союзниками ударили мощнее, чем американские силы в 2017 году.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 5 источников 
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