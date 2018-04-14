Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Сирии

«Я призываю государства-члены ООН проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии», — отмечается в заявлении.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе брифинга прокомментировал начало нанесения ударов по Сирии.

По его словам, в этот раз США вместе с союзниками ударили мощнее, чем американские силы в 2017 году.