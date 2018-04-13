Небензя назвал будущую встречу СБ ООН по делу Скрипаля продолжением «химического сериала»

"На следующей неделе нас ждет еще один эпизод «химического сериала», который будет посвящен Солсбери. Мы ждем его. Я уверен, мы развлечем вас еще большим количеством информации, когда будем обсуждать это", — сказал дипломат по итогам заседания СБ ООН по Сирии

Небензя предположил, что между инцидентом в пригороде сирийской столицы, ответственность за который западные страны возложили на Дамаск, и отравлением Скрипалей есть взаимосвязь. «Да, мы это видим, и мы говорили, что это не случайное совпадение. Конечно, они связаны между собой. Даже сегодня [на заседании Совета Безопасности] я говорил о том, что они [западные страны] пытаются поместить Россию в эпицентр всех тайных заговоров, о которых они говорят на международной арене», — отметил постпред РФ.

О деле Скрипалей

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании , и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту и выслал 23 российских дипломата.

Российская сторона категорически отвергла все обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран «в знак солидарности» с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.

Ранее на этой неделе британский постпред Карен Пирс сообщила, что новое заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери состоится в среду, 18 апреля. Поводом для созыва встречи, по ее словам, стал отчет экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые подтвердили данные Лондона о характере вещества, которым были отравлены Скрипали, однако не установили его происхождение.

В последний раз Совбез обсуждал происшествие в Солсбери 9 апреля. Выступая на заседании, постпред РФ при ООН обратил внимание на то, как развивается ситуация по этому громкому делу. В частности, он привел выдержки из сообщений СМИ, согласно которым ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. По его словам, это может говорить о том, что бывший полковник ГРУ и его дочь, являющиеся «важнейшими свидетелями произошедшего», могут навсегда исчезнуть.

Василий Небензя указал и на другие странные факты и совпадения, в том на числе спешную кремацию домашних животных Скрипалей, на намерение снести дом Скрипаля, ресторан и паб, в котором они находились, а также на отказ во въезде в Великобританию двоюродной сестре Юлии Виктории.