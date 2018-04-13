МИД нескольких стран ЕС могут принять заявление по химическому разоружению

16 апреля руководители МИД ряда государств Евросоюза проведут встречу, результатом которой может стать принятие заявления по химическому разоружению. О грядущем заседании рассказало РИА «Новости»

Участники беседы, которая должна состояться в Люксембурге в понедельник, должны проговорить варианты реагирования на предполагаемое применение химического оружия в Сирии . По сведениям представителей

пресс-службы

Совета по иностранным делам ЕС, ряд заключений будет принят без дебатов. Кроме сирийской ситуации собеседники затронут тему безопасности в киберпространстве.

Как ожидается, Совет (по иностранным делам) примет ряд решений и заключений без дебатов

— пресс-служба.

7 апреля члены организации «Белые каски» сообщили о том, что правительственные войска Сирии сбросили на населенный пункт Дума в Восточной Гуте бомбу с нервно-паралитическим