МИД нескольких стран ЕС могут принять заявление по химическому разоружению 

16 апреля руководители МИД ряда государств Евросоюза проведут встречу, результатом которой может стать принятие заявления по химическому разоружению. О грядущем заседании рассказало РИА «Новости».
Участники беседы, которая должна состояться в Люксембурге в понедельник, должны проговорить варианты реагирования на предполагаемое применение химического оружия в Сирии. По сведениям представителей
пресс-службы
Совета по иностранным делам ЕС, ряд заключений будет принят без дебатов. Кроме сирийской ситуации собеседники затронут тему безопасности в киберпространстве.
Как ожидается, Совет (по иностранным делам) примет ряд решений и заключений без дебатов
— пресс-служба.
7 апреля члены организации «Белые каски» сообщили о том, что правительственные войска Сирии сбросили на населенный пункт Дума в Восточной Гуте бомбу с нервно-паралитическим
газом. Российское Минобороны опровергло эту информацию. Международное сообщество направило в Сирию экспертов ОЗХО. По данным американских СМИ, специалисты обнаружили во взятых у предполагаемых жертв пробах мочи и крови следы хлора.