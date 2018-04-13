Появились слухи о тайной сделке России и США по Сирии с участием Израиля

Иранский журналист Бабак Тагвай привел информацию местных СМИ о якобы имеющейся сделке между Израилем Россией , предусматривающую смягчение удара США по Сирии

Иранские СМИ утверждают, что Израиль убедил Россию заставить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и других шиитских организаций покинуть Сирию, написал Тагвай в своем Twitter.

Сделано это якобы в обмен на согласие США не атаковать Сирию крылатыми ракетами. Альтернативным вариантом сделки является «символический» удар США по пустым военным базам сирийской правительственной армии.

Ранее блогер Samir опубликовал в Twitter информацию о том, что иранский самолет был замечен на подходе к российской авиабазе в Хмеймиме.