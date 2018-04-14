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Боевик полностью лишил оснований удар Запада по Сирии
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Боевик полностью лишил оснований удар Запада по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Боевику запрещенной в России террористической организации «Джейш аль-Ислам» перед тем, как покинуть сирийскую Думу, признался в отсутствии химатак в Сирии.
Телеканал «Звезда» публикует видео, на котором боевик запрещенной террористической группировки «Джейш аль-Ислам» признается в том, что в Сирии не было никаких химических атак.
«Все это ложь! Не было никаких химударов!» — заявил он.
Такое заявление он сделал перед тем, как покинуть сирийскую Думу в рамках гуманитарных коридоров, организованных при содействии Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Таким образом, причина, по которой США и их союзники атаковали Сирию, является безосновательной.
В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk, при этом сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
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