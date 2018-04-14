Глава МИД Германии назвал нереалистичным возвращение России в G8

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не считает реалистичным присоединение России к группе стран «Большой семерки» (G7) и возврат к формату G8. Об этом он сказал в интервью Spiegel , пишет RT.

"В настоящий момент это не очень реалистично", — сказал немецкий министр.

По мнению Мааса, необходимо, чтобы «Россия снова начала вносить конструктивный вклад» в международную политику.

Ранее сообщалось, что Маас увидел необходимость усилить давление на российскую сторону.

При этом министр также заявлял о готовности к сотрудничеству с Россией.