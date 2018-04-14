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Глава МИД Германии назвал нереалистичным возвращение России в G8
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Глава МИД Германии назвал нереалистичным возвращение России в G8 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не считает реалистичным присоединение России к группе стран «Большой семерки» (G7) и возврат к формату G8. Об этом он сказал в интервью Spiegel, пишет RT.
"В настоящий момент это не очень реалистично", — сказал немецкий министр.
По мнению Мааса, необходимо, чтобы «Россия снова начала вносить конструктивный вклад» в международную политику.
Ранее сообщалось, что Маас увидел необходимость усилить давление на российскую сторону.
При этом министр также заявлял о готовности к сотрудничеству с Россией.
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