Глава МИД ФРГ: возвращение к формату G8 пока не представляется возможным

"В настоящий момент это очень нереалистично. Мы должны потребовать от России снова вносить конструктивный вклад в международной политике", — утверждал он.

Маас считает, что «Россия стала сложным партнером». «Мы по праву критикуем РФ, — утверждал он. — Реальность такова, что если бы мы, например, не участвовали бы в высылке дипломатов после нападения на Скрипаля, это было бы сигналом раскола на Западе по этому вопросу».

"Добиться конструктивных отношений с Россией остается большой задачей международной политики в последующие годы", — полагает министр.

Канада, США, Франция и Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания , Германия, Италия Япония . В формате «семерки» организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату «семерки».

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия «не цепляется за формат „восьмерки“. „Восьмерка“ — клуб неформальный, членских билетов там никто не выписывает, никто никого оттуда выгнать не может по определению, — заявил министр. — Если наши западные партнеры считают, что этот формат себя изжил, значит, так тому и быть, мы за него не цепляемся».