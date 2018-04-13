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Глава МИД ФРГ: возвращение к формату G8 пока не представляется возможным
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Глава МИД ФРГ: возвращение к формату G8 пока не представляется возможным 

ТАСС 56 минут назад
БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Присоединение России к Группе семи сейчас представляется нереалистичным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.
"В настоящий момент это очень нереалистично. Мы должны потребовать от России снова вносить конструктивный вклад в международной политике", — утверждал он.
Маас считает, что «Россия стала сложным партнером». «Мы по праву критикуем РФ, — утверждал он. — Реальность такова, что если бы мы, например, не участвовали бы в высылке дипломатов после нападения на Скрипаля, это было бы сигналом раскола на Западе по этому вопросу».
"Добиться конструктивных отношений с Россией остается большой задачей международной политики в последующие годы", — полагает министр.
Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату «семерки».
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия «не цепляется за формат „восьмерки“. „Восьмерка“ — клуб неформальный, членских билетов там никто не выписывает, никто никого оттуда выгнать не может по определению, — заявил министр. — Если наши западные партнеры считают, что этот формат себя изжил, значит, так тому и быть, мы за него не цепляемся».
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