Глава МИД ФРГ назвал «нереалистичным» возврат к формату G8, сообщают СМИ

"В настоящий момент это (присоединение РФ) не очень реалистично", — заявил Маас в интервью изданию. По его словам, необходимо, чтобы Россия «снова начала вносить конструктивный вклад» в международную политику.

Ранее на тот момент действующий министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что участники «Большой семерки» готовы обсудить с Россией ее возвращение в G8 в случае прогресса по Донбассу и Сирии . По его словам, в интересах стран G7 не исключать Москву из формата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва абсолютно удовлетворена форматом G20, который, по его словам, «наиболее полно отражает расстановку сил».

Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой «восьмерку», но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи , а собрались без России в Брюсселе . Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.