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Глава МИД ФРГ назвал «нереалистичным» возврат к формату G8, сообщают СМИ
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Глава МИД ФРГ назвал «нереалистичным» возврат к формату G8, сообщают СМИ 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что присоединение России к группе стран «Большой семерки» (G7) сейчас является нереалистичным, пишет журнал Spiegel.
"В настоящий момент это (присоединение РФ) не очень реалистично", — заявил Маас в интервью изданию. По его словам, необходимо, чтобы Россия «снова начала вносить конструктивный вклад» в международную политику.
Ранее на тот момент действующий министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что участники «Большой семерки» готовы обсудить с Россией ее возвращение в G8 в случае прогресса по Донбассу и Сирии. По его словам, в интересах стран G7 не исключать Москву из формата.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва абсолютно удовлетворена форматом G20, который, по его словам, «наиболее полно отражает расстановку сил».
Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой «восьмерку», но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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