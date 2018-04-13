В МИД РФ считают своевременной и политически выверенной инициативу Думы по контрсанкциям 

ТАСС: последние новости

Порошенко попросил ООН отправить на Украину специалистов для оценки возможной миссии

Захарова: вето РФ в СБ ООН не раз позволяло отсрочить очередную кровавую бойню

В ГД пообещали проанализировать с регионами законопроект об ответных мерах в отношении США