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В МИД РФ считают своевременной и политически выверенной инициативу Думы по контрсанкциям
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В МИД РФ считают своевременной и политически выверенной инициативу Думы по контрсанкциям 

ТАСС 1 час назад
МИД РФ считает своевременной и политически выверенной инициативу Госдумы по контрсанкционному законопроекту — Рябков.
ТАСС: последние новости
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