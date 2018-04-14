Трамп обвинил Россию в невыполнении обещаний по Сирии

"В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", — заявил Трамп, выступая с обращением к нации.

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