Трамп обвинил Россию в невыполнении обещаний по Сирии 

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Применение химоружия президентом Сирии Башаром Асадом и операция США, Франции и Великобритании против него — следствие невыполнения Россией обещаний по уничтожению химоружия, заявил президент США Дональд Трамп.
"В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", — заявил Трамп, выступая с обращением к нации.
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