«Ударить под дых американцам» и не задохнуться самим

«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности

Запрет на поставку в США ракетных двигателей и отказ от американских лекарств. Это только малая часть мер, которая обсуждается сейчас в Госдуме в качестве идей для законопроекта, призванного ответить на недружественные меры Вашингтона. Все бы хорошо, да только от них способны не менее сильно пострадать и российские компании. Как же избежать подобного риска?

Россия подготовила законопроект об ответных санкциях против США. В основном речь идет о запрете покупать американские товары и технологии, а также в странах, поддерживащих американские санкции против России. Возможно, речь также о Великобритании

Отмена исключительного права США на товарные знаки

Неожиданным стало предложение отменить исключительное право на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США. По сути, предлагается разрешить производить товары без разрешения американцев.

Эта норма фактически означает, что «мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя».

«То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — пояснил «Интерфаксу» первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Здесь прослеживается явное китайское влияние. Поводом, пусть и формальным, для торговой войны США против Китая стало как раз копирование китайцами американских товаров и технологий без соблюдения интеллектуальных прав. Китайцы это делали втихую, а Россия готова пойти по такому пути открыто и демонстративно. Речь о том, что предприятия, производящие на российской территории товары под американскими брендами, по лицензии выплачивают отчисления — так называемые роялти — правообладателю. Например, за бренды «Пепсико» и «Кока-кола». Депутаты же, вероятно, предлагают сделать правообладателем торговой марки и соответственно получателем этих денег российскую компанию или само государство.

С другой стороны, Россия получит в свое полное распоряжение все американские технологии, имеющиеся на предприятиях. Вопрос лишь, как мы ими распорядимся.

«Проблема в том, что технологии быстро обновляются. Поэтому простое освоение производства высокотехнологичных товаров еще не дает уверенности в выигрыше в технологической гонке. Пока мы будем осваивать производство одних новинок, в мире появятся другие», — говорит эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Сельскохозяйственные товары

Также предлагается запретить ввоз из США сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Плюс отказаться от алкогольной и табачной продукции из США.

«США поставляют в Россию в основном соевые бобы (используют для производства кормов и в пищевой промышленности) в существенных объемах, остальную сельхозпродукцию — по мелочи», ­— говорит президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.

Однако Россия легкостью сможет покупать соевые бобы в Бразилии Парагвае , которые будут только рады заместить американцев, уверен он.

Правда, исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сомневается, что Россия сможет заменить американские поставки соевых изолятов и соевого белка в ближайшей перспективе, тем более что Россия испытывает сегодня дефицит по соевым бобам — порядка 4 млн тонн. Кроме того, импорт сои из США идет в основном с октябрь по декабрь, когда в Латинской Америке как раз не сезон. С другой стороны, такой запрет может подтолкнуть к развитию внутри России производства альтернативного сырья.

«Если мы будем развивать глубокую переработку отечественных зерновых, то через несколько лет мы вполне сможем предложить альтернативу соевому белку — растительный белок», — говорит Востриков.

Запрет алкоголя и табака из США не станет серьезным ударом ни для одной из сторон, потому что объемы поставок здесь невелики. Выращенный в США табак очень дорогой, поэтому Россия покупает более дешевое сырье, идущее из Африки, Южной Америки и Индии. И чаще не напрямую.

И еще одна относительно значимая статья (50-70 млн долларов) — это импорт американских пищевых продуктов — всякие сладости, порошки для крема и желе, сиропы, белковые концентраты и т.п. Но доля пищевой продукции в общем объеме импорта из США незначительна — всего 2,5% по итогам 2017 года.

Переживать надо будет, если запрет на алкоголь и табак будет распространен и на Европу. Это куда более сильный удар, причем как по европейцам, так и по российскому потребителю.

«Основной объем табака мы ввозим из Германии, Польши и Швейцарии. Основной импорт пива, вина и крепкого алкоголя приходится тоже на страны Европы», — говорит Булатов.

Уход европейского алкоголя может наполовину опустошить винные полки в магазинах, хотя появится небывалый шанс для российского, грузинского и другого алкоголя, который в итоге подорожает. Но водка для народа с полок магазинов точно никуда не исчезнет.

Американские лекарства

Предлагается ограничить закупку американских лекарственных средств, правда, с важной оговоркой — за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России. Импорт лекарств в Россию, конечно, огромен. Чуть больше половины лекарств в количественном выражении у нас отечественного производства, но в деньгах они занимают всего четверть продаж. В 2017 году фармакологический импорт из Северной Америки составил 622 млн долларов из общего объема импорта более 10 млрд долларов. Главный поставщик импортных лекарств все же Евросоюз (прежде всего Германия и Франция ) — 74% от общего объема импорта в РФ. США на втором месте, но с большим отрывом — доля 6%. Далее Индия и Швейцария — по 5% в общем объеме поставок в Россию.

Америка является значимым для нас импортером товаров из группы ТН ВЭД 3003— жидкости для полоскания горла, капли для глаз, мази, противовоспалительные препараты, анестетики и ряд других препаратов. Хотя первое место в деньгах здесь занимает Индия, а США отстают почти с двукратным отрывом. В группе антибиотиков лидирует по поставкам Китай и Белоруссия . В категории по коду 3004, куда входят, таблетки, ампулы, капсулы, пастилки, порошки для терапевтического или профилактического использования и др., лидирует Германия, Франция, Белоруссия и та же Индия.

Главное, что если будет запрет на американские лекарства, то только те, чьи аналоги все же производятся в России. Другое дело, что не всегда российский аналог лучшего качества, да и цена может существенно вырасти при снижении конкуренции.

Американское ПО, специалисты и грузовые авиаперевозчики

Предлагается запретить госзакупки технологического оборудования или программного обеспечения в США, отказаться от американских высококвалифицированных специалистов. Плюс повысить сборы на аэронавигационное обслуживание самолетов, перевозящих грузы и использующих воздушное пространство России. А еще запретить американским компаниям участвовать в приватизации российских компаний.

Эти меры относительно безболезненны для самой России. Запрет на ПО из США для госнужд не станет катастрофой, уверен зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников . По его словам, госкомпании и учреждения уже переходят на российское ПО. Просто сейчас этот процесс перехода заработает быстрее. На росте сборов с американских грузовых перевозчиков заработают российские аэропорты. А вот на место американских специалистов придут российские.

Мирный атом, авиастроение и ракетные двигатели

Наконец, предлагается прекратить сотрудничество России с американскими компаниями в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Здесь есть критические для США продукты, запретив которые, Россия могла бы больно ударить по американцам. Другое дело, что сама Россия пострадать может от этих шагов не меньше.

В атомной сфере отношения в основном касались научных исследований и разработок. Но они уже и так заморожены, причем по инициативе самих США. Они первыми еще в 2014 году остановили сотрудничество в сфере ядерной безопасности, потом и совместные исследования в ядерной энергетике, недавно было приостановлено соглашение с США об утилизации оружейного плутония.

«США сами себе вредят. Они были бы рады восстановить сотрудничество с Россией в области мирного атома, чтобы сократить здесь свое отставание. Ведь Россия — лидер в атомной энергетике. И если раньше обсуждалась возможность возобновления сотрудничества с 2020-е годы, то теперь Россия ставит это под вопрос», — говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Куда более реальный удар Россия может нанести по авиастроительной отрасли США. Российские инженеры плотно работают с Airbus, Boeing и Bombardier ( Канада ). В России есть инженерные центры Airbus и Boeing, причем российский центр Boeing работает уже 25 лет и является самым большим за пределами США.

«Наши предприятия экспортируют не только готовые детали и титан, но и активно участвуют в научных исследованиях и разработке новых материалов, предоставляют различные инжиниринговые услуги. Если закрыть инженерные центры и свернуть сотрудничество, это станет существенным ударом по американцам», — уверен Андриевский.

Запрет на поставки титана Boeing, конечно, будет тяжело переживать, однако сможет найти замену российского поставщика в Китае, считает Алексей Калачев из «Финама». Другое дело, что такой шаг ударит не менее сильно и по российской авиастроительной отрасли. Доля импортных комплектующих в российских самолетах тоже высока и достигает 70%, говорит Калачев. Эта сфера на глобальном уровне сильно взаимосвязана.

«А кому будет продавать титан российская компания «ВСМПО-АВИСМА», текущий поставщик для США? Одна только эта сегодняшняя новость уронила котировки акций компании на 3%. В августе прошлого года, когда кто-то из депутатов впервые предложил прекратить поставки титана «Боингу», они и вовсе проваливались на 10%», — напоминает Калачев.

Наиболее болезненный удар Россия может нанести по космической отрасли США, причем всего одним запретом — на поставки США ракетного двигателя РД-180. Это сразу отсрочит плановые запуски ракет, и это потеря огромных денег, клиентов и лица. Американцы пытаются создать аналог российского двигателя, но работа пока лишь в процессе, и альтернативы этому двигателю нет. РФ поставляет его вот уже больше десяти лет: в 1997 году подписали соглашение на поставку 101 двигателя, к 2017 году было поставлено 87 двигателей. В 2014 году США даже вводили запрет на использование этих двигателей с 2019 года, но потом запрет сняли (это косвенно подтверждает, что создать аналог российскому двигателю у американцев никак не получается). В России не раз звучали призывы, чтобы Москва сама запретила поставлять этот двигатель в США.

Андриевский уверен, что запрет на экспорт РД-180 может стать реальной головной болью для американцев.

«США проводят испытания ракетного двигателя BE-4 — замены РД-180. Но наш двигатель им по-прежнему очень нужен. Хотя в случае разрыва поставок мы также можем потерять несколько миллиардов долларов, а для нас это существенная сумма», — говорит Андриевский.

Консалтиговые, аудиторские и юридические услуги

Серьезный удар Россия нанесет США, если откажется от консалтиговых, аудиторских и юридических услуг американских и заодно британских компаний. Значительную долю российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг занимают компании так называемой «большой четверки» — Ernst & Young (США), PricewaterhouseCoopers (Великобритания), Deloitte (Великобритания) и KPMG ( Нидерланды ). Рынок консалтинговых услуг в России оценивается в 137 млн долларов по итогам 2016 года.

«Американские компании, действующие на территории России, потеряют многомиллионные доходы. Хотя общая доля таких компаний на российском рынке по сравнению с отечественными не столь велика, тем не менее они прочно завоевали корпоративный сектор, тем самым забирая клиентов у отечественных предпринимателей», — говорит Сергея Литвиненко, адвокат АБ «Деловой фарватер».

Более того, даже госзаказы на такие услуги выигрывают зачастую иностранцы. Между тем, за 30 лет в России появилось множество отечественных компаний, оказывающих аудиторские и юридические услуги, на самом высоком уровне.

«Они также работают по международным стандартам и имеют в своем штате высококвалифицированных специалистов с выдающимся опытом работы и блестящим российским и иностранным образованием. Поэтому опасаться того, что такие меры ударят по России или российскому бизнесу, не стоит», — уверен Литвиненко.

Шансы

Надо понимать, что не все предложения в итоге станут законом. Да и будет ли этот закон принят вообще? Предстоит еще просчитать последствия не только для США, но и для России. Главная задача этого законопроекта — дать моральный ответ Вашингтону.

В Кремле подтвердили, что ответные меры на санкции США не будут в ущерб национальным интересам. На вопрос о том, не будут ли расходиться национальные интересы России и потребительские интересы граждан, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал:

«Интересы граждан и интересы страны — это единая субстанция».

В целом так или иначе пострадают обе стороны.