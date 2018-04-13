Россия три месяца не дает ответа по миротворцам в Донбассе, заявил Волкер

"Мы ждем, когда услышим ответ от России на основе обсуждений, которые мы вели в январе. Пока что за три месяца мы ничего не услышали от России, никакого серьезного ответа на эту концепцию и предложения", — сказал Волкер на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, помощник президента РФ по вопросу урегулирования на Украине Владислав Сурков обещал ответить США, когда будет готов, но до сих пор не ответил.

В целом, по его словам, миссия ООН в Донбассе могла бы обеспечить безопасность и подготовить реализацию минских соглашений.

"Силы под эгидой ООН могли бы обеспечить безопасность… создать условия для проведения местных выборов, поддерживать безопасность, пока реализуется специальный статус по украинской конституции и амнистия", — сказал Волкер.

"Думаю, это предложение должно сработать для всех. Оно полностью соответствует минским соглашениям и является средством для их осуществления", — заключил он.