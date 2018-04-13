Греция не будет принимать участие в возможной военной операции в Сирии 

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Греческий премьер подчеркнул необходимость усилий по мирному урегулированию ситуации в этой арабской республике.
Накануне стало известно, что Италия вслед за Германией отказалась от участия в возможных боевых действиях в Сирии. Как сообщили итальянские издания, такое решение озвучил премьер-министр страны Паоло Джентилони в ходе своих контактов с представителями других европейских стран. Вместе с тем Рим выразил готовность при необходимости оказать логистическую поддержку союзникам.
Ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. На этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Он пригрозил в скором времени принять против сирийских властей меры военного характера.
Однако в пятницу постпред США при ООН Никки Хейли перед заседанием СБ ООН сообщила, что Вашингтон не намерен спешить с ответными мерами в связи с предполагаемой химатакой в сирийской Думе.
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя во время инициированного Россией заседания Совбеза призвал США и их союзников не подводить мир к опасной черте и вернуть ситуацию вокруг Сирии в правовое русло.