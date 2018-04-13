Постпред Франции: Париж требует выполнения резолюции 2401 СБ ООН по Сирии

Совет Безопасности ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены РФ ).

Как утверждал дипломат, «помимо применения химического оружия, в Сирии совершаются постоянные нарушения гуманитарного права». «Это должно незамедлительно прекратиться», — сказал Делаттр. «Мы это требовали, приняв единодушно резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН, — напомнил французский дипломат. — Она ничего не потеряла из своей актуальности».

По словам представителя Франции, «беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи должен быть незамедлительно обеспечен на всей территории Сирии для того, чтобы прийти на помощь страдающему населению». «Необходимо, чтобы гуманитарные колонны прибывали в Восточную Гуту в условиях безопасности, чтобы гражданское население могло получить медицинскую помощь», — подчеркнул он.

При этом дипломат отметил, что «сирийский кризис не может быть урегулирован без политических инклюзивных рамок». «Именно при этих условиях мы можем положить конец страданиям сирийского народа и ликвидировать терроризм», — считает он.

Как заявил ранее постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя , Россия «будет продолжать усилия по осуществлению резолюции 2401». При этом он подчеркнул, что контртеррористическая операция сирийской армии в Восточной Гуте «не противоречит резолюции 2401». Правительство Сирии, указал дипломат, «имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан».

Делаттр также заявил, что мировое сообщество должно остановить «химическую эскалацию» в Сирии и отреагировать на нарушения запрета на применение химического оружия

"Мы должны остановить химическую эскалацию в Сирии, — сказал он. — Мы не можем не реагировать на нарушения основополагающих норм международного права".