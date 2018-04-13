Ещё
Москва знает, какие приказы отданы боевикам в Сирии — Небензя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва знает, какие приказы отданы боевикам в Сирии — Небензя 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Василий Небензя отметил, что Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии, что может иметь серьезные последствия для международной безопасности.
Боевики в Сирии получили приказ начать наступление после возможного удара США. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Нам точно известно, что главарям сирийский вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции (США). Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля», — сказал Небензя.
При этом Небензя отметил, что Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии, что может иметь серьезные последствия для международной безопасности.
ТК «Звезда»: последние новости
В МИД РФ прокомментировали идею исключения России из СБ ООН Лавров рассказал, кто стоит за постановочной химатакой в Думе Помпео назвал Россию угрозой для США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»459
Россия отказывается от SWIFT111
Умер юморист Андрей Жмакин71
В России решили избавиться от двух министерств130
Определен самый богатый член кабмина47
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение