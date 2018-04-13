Москва знает, какие приказы отданы боевикам в Сирии — Небензя

Василий Небензя отметил, что Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии, что может иметь серьезные последствия для международной безопасности.

Боевики в Сирии получили приказ начать наступление после возможного удара США. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Нам точно известно, что главарям сирийский вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции (США). Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля», — сказал Небензя.

При этом Небензя отметил, что Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии, что может иметь серьезные последствия для международной безопасности.