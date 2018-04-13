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Небензя призвал западные страны «не подводить мир к опасной черте»
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Небензя призвал западные страны «не подводить мир к опасной черте» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН призвал США, Францию и Великобританию искать мирный выход из ситуации в Сирии.
"События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на США и их союзников. Жаль, что продолжает терять лицо старая Европа", — цитирует Небензю РИА Новости.
По словам постпреда, Россия призывает западные страны «немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте».
"РФ готова к равноправному сотрудничеству со всеми партнерами и решению возникающих проблем путем диалога", — отметил Небензя.
Ранее в минобороны РФ заявили, что имеют доказательства непосредственного участия Великобритании в организации провокации с химатакой в сирийском городе Дума.
По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, Лондон оказывал давление на «Белые каски» «для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации».
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Минобороны РФ, «абсурдной и бесстыдной ложью».
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