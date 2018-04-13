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Небензя назвал поведение США недостойным для постоянного члена СБ ООН
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Небензя назвал поведение США недостойным для постоянного члена СБ ООН 

Деловая газета «Взгляд» 13 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что поведение США по ситуации в сирийской Думе недостойно для статуса постоянного члена Совбеза ООН.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Совет Безопасности ООН проводит открытое заседание по ситуации вокруг Сирии. Ранее Россия запросила проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации.
Напомним, в среду президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Это вызвало новый виток дискуссии о том, что в Сирии возможно прямое столкновение России и США.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.
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