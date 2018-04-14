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Трамп обвинил Россию в невыполнении обещаний по Сирии
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Трамп обвинил Россию в невыполнении обещаний по Сирии 

Аргументы и Факты 11 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Президент США Дональд Трамп заявил, что начатая операция против Сирии стала следствием невыполнения Россией обещаний по уничтожению химического оружия, передает РИА Новости.
«В 2013 году президент Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания», — сказал американский глава.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военной операции в Сирии. Операция проводится совместно силами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.
Позже источники сообщили, что несколько армейских баз и научно-исследовательский центр стали мишенями ракетных ударов США и их союзников.
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