Трамп обвинил Россию в невыполнении обещаний по Сирии

«В 2013 году президент Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания», — сказал американский глава.

Франции. Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военной операции в Сирии. Операция проводится совместно силами Соединенных Штатов, Великобритании

Позже источники сообщили, что несколько армейских баз и научно-исследовательский центр стали мишенями ракетных ударов США и их союзников.