Порошенко попросил ООН отправить на Украину специалистов для оценки возможной миссии

"Я лично обратился к генеральному секретарю ООН с тем, чтобы на восток Украины была направлена специальная оценочная миссия, которая должна оценить стоимость, численность и другие условия для начала практической работы", — сказал украинский президент в эфире телеканала «Прямой».