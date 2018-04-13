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Порошенко попросил ООН отправить на Украину специалистов для оценки возможной миссии
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Порошенко попросил ООН отправить на Украину специалистов для оценки возможной миссии 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой отправить на Украину специалистов, которые оценят возможность и условия для работы в случае принятия решения о направлении в страну охранной миссии Организации.
"Я лично обратился к генеральному секретарю ООН с тем, чтобы на восток Украины была направлена специальная оценочная миссия, которая должна оценить стоимость, численность и другие условия для начала практической работы", — сказал украинский президент в эфире телеканала «Прямой».
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