Порошенко попросил ООН отправить на Украину специалистов для оценки возможной миссии 

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой отправить на Украину специалистов, которые оценят возможность и условия для работы в случае принятия решения о направлении в страну охранной миссии Организации.
"Я лично обратился к генеральному секретарю ООН с тем, чтобы на восток Украины была направлена специальная оценочная миссия, которая должна оценить стоимость, численность и другие условия для начала практической работы", — сказал украинский президент в эфире телеканала «Прямой».