ФАН объявило о запуске проекта «Проснись, Америка!»

Федеральное агентство новостей решило не мириться с гегемонией властей США в информационном поле, в связи с чем объявило о запуске проекта «Проснись, Америка!».

Свое решение агентство объяснило усиливающейся политической цензурой со стороны США, из-за которой в мире все меньше остается неподконтрольных американским властям источников информации. Поэтому граждане США лишены доступа к объективной и независимой информации о событиях, происходящих на территории Америки и во всем мире.

ФАН считает, что информационный поток, направленный на дискредитацию России со стороны США и их союзников, не должен оставаться без ответа со стороны российских СМИ.

В связи с этим принято решение открыть в мае 2018 года информационное агентство «USA Really. Wake Up Americans», которое сконцентрируется на освещении проблем, замалчиваемых крупными американскими изданиями, подконтрольными политической элите США.