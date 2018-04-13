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ФАН объявило о запуске проекта «Проснись, Америка!»
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ФАН объявило о запуске проекта «Проснись, Америка!» 

Ридус 1 час назад
Федеральное агентство новостей решило не мириться с гегемонией властей США в информационном поле, в связи с чем объявило о запуске проекта «Проснись, Америка!».
Свое решение агентство объяснило усиливающейся политической цензурой со стороны США, из-за которой в мире все меньше остается неподконтрольных американским властям источников информации. Поэтому граждане США лишены доступа к объективной и независимой информации о событиях, происходящих на территории Америки и во всем мире.
ФАН считает, что информационный поток, направленный на дискредитацию России со стороны США и их союзников, не должен оставаться без ответа со стороны российских СМИ.
В связи с этим принято решение открыть в мае 2018 года информационное агентство «USA Really. Wake Up Americans», которое сконцентрируется на освещении проблем, замалчиваемых крупными американскими изданиями, подконтрольными политической элите США.
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