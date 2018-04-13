Небензя призвал западные страны «не подводить мир к опасной черте» 

«К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства американского флота и их союзников. Ощущение таково, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента», — сказал российский дипломат.
Василий Небензя напомнил, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступает к работе в сирийской Думе, и Россия рассчитывает на то, что она сможет обеспечить подлинно независимый и беспристрастный характер расследования.
"Только Совбез имеет полномочия на международном уровне принимать решения о том, какие меры и в отношение кого могут быть приняты в связи с использованием химоружия в Сирии", — сказал Василий Небензя.
Напомним, на прошлой неделе США и их союзники обвинили сирийскую армию в атаке на пригород Дамаска — город Дума, оккупированный террористами. Официальный Дамаск и МИД России настаивают на том, что в Думе террористами была устроена провокация, а сама информация о якобы имевшей место химической атаки — абсолютно лжива, и имеет целью создать повод для удара по Сирии.