Небензя призвал западные страны «не подводить мир к опасной черте»

«К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства американского флота и их союзников. Ощущение таково, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента», — сказал российский дипломат.

"Только Совбез имеет полномочия на международном уровне принимать решения о том, какие меры и в отношение кого могут быть приняты в связи с использованием химоружия в Сирии", — сказал Василий Небензя.