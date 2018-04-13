Постпред КНР: Суверенитет и целостность Сирии должны уважаться 

"Суверенитет Сирии, территориальная целостность должны полностью уважаться. Мы призываем стороны к спокойствию, и воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, и решать проблемы мирно, через консультации и диалог", — сказал дипломат на заседании СБ ООН.
Он подчеркнул, в Пекине исходят из того, что военного решения кризиса в Сирии не существует.
"Единственный выход — политическое урегулирование", — отметил Ву Хайтао, которого цитирует РИА Новости.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совбеза заявил, что лидерам боевиков в Сирии отданы приказы начать наступление после возможного удара со стороны США.
На этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Он пригрозил в скором времени принять против сирийских властей меры военного характера. Однако в пятницу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли перед заседанием СБ ООН сообщила, что Вашингтон не намерен спешить с ответными мерами в связи с предполагаемой химатакой в сирийской Думе.