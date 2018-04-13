Постпред КНР: Суверенитет и целостность Сирии должны уважаться

Об этом заявил постпред Китая при ООН Ву Хайтао, комментируя эскалацию обстановки в САР.

"Суверенитет Сирии , территориальная целостность должны полностью уважаться​​​. Мы призываем стороны к спокойствию, и воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, и решать проблемы мирно, через консультации и диалог", — сказал дипломат на заседании СБ ООН

Он подчеркнул, в Пекине исходят из того, что военного решения кризиса в Сирии не существует.

"Единственный выход — политическое урегулирование", — отметил Ву Хайтао, которого цитирует РИА Новости

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совбеза заявил, что лидерам боевиков в Сирии отданы приказы начать наступление после возможного удара со стороны США