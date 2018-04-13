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Небензя рассказал, какие приказы отдали боевикам в Сирии
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Небензя рассказал, какие приказы отдали боевикам в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Лидерам боевиков в Сирии отданы приказы начать наступление после возможного удара США. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Нам точно известно, что главарям сирийский вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции (США). Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля", — сказал российский постпред, которого цитируют РИА Новости.
При этом Небензя отметил, что Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии, что может иметь серьезные последствия для международной безопасности.
"К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников. Ощущение таково, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента", — подчеркнул Небензя на заседании СБ ООН.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли перед заседанием СБ ООН по ситуации в САР заявила, что Вашингтон не намерен спешить с ответными мерами в связи с предполагаемой химатакой в сирийской Думе.
Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием спецслужбы одного иностранного государства, «которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».
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