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Небензя прокомментировал поведение США по ситуации в Думе
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Небензя прокомментировал поведение США по ситуации в Думе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 13 апр — РИА Новости. Поведение США по ситуации в Думе недостойно для статуса постоянного члена СБ ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Перед глазами недавний опыт Ирака и Ливии. Он среди прочего показывает, что к Совету Безопасности у американских партнеров сугубо потребительское отношение. Совет им нужен как прикрытие иракских пробирок…" — заявил Небензя.
"Такую же виртуальную пустую пробирку вы демонстрируете нам сейчас. Безответственно поведение США, попирающих международное право и суверенитет государств, недостойно статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН", — отметил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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