Небензя прокомментировал поведение США по ситуации в Думе

"Перед глазами недавний опыт Ирака Ливии . Он среди прочего показывает, что к Совету Безопасности у американских партнеров сугубо потребительское отношение. Совет им нужен как прикрытие иракских пробирок…" — заявил Небензя.

"Такую же виртуальную пустую пробирку вы демонстрируете нам сейчас. Безответственно поведение США, попирающих международное право и суверенитет государств, недостойно статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН", — отметил он.